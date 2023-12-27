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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن تشيد بتولي سيجريد كاج منصب كبير المنسقين الأمميين للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار بغزة

البيت الأبيض
البيت الأبيض
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أشاد البيت الأبيض اليوم الأربعاء بتعيين سيجريد كاج في منصب كبير منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

وفي بيان نُشِرَ على موقع البيت الأبيض اليوم، أشار مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، إلى أن تعيين كاج، نائبة رئيس الوزراء الهولندي السابقة والمختصة في شؤون الشرق الأوسط، يُعَدُّ "خطوة مهمة" بينما يواصل العمل مع الأمم المتحدة كشريك أساسي في تقديم المساعدة الإنسانية لسكان غزة.

وأكد أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر داعم مالي لجهود المساعدة الإنسانية المخصصة لدعم المدنيين الفلسطينيين العالقين في قلب الصراع بين إسرائيل وحماس.

سوليفان أشار بقوله: "نرحب بقيادة السيدة كاج ونتطلع إلى التعاون الوثيق لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة وضمان سلامة وأمن إيصال هذه المساعدات وحماية العاملين في المجال الإنساني الذين يقدمون الدعم الحيوي للأشخاص المحتاجين".

البيت الأبيض الامم المتحده غزة