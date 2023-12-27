تعرف على نتائج وإنجازات اتحاد الكرة الطائرة مع نهاية 2023 "صور"

شهدت الفترة الماضية التي تولى فيها مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر العديد من النجاحات للمنتخبات الوطنية المختلفة سواء الناشئين أو الشباب وكذلك الكبار على صعيد الرجال والسيدات .

وكان موسم 2023 مميزًا، وحققت خلاله المنتخبات الوطنية إنجازات قارية وعالمية.

وكان أبرزها النجاحات لمنتخب مصر لرجال الكرة الطائرة الذي تمكن من التتويج ببطولة أمم إفريقيا 2023 التي استضافتها مصر سبتمبر الماضي واستعاد منتخب مصر لقبه القاري الغائب عن خزائنه منذ نسخة 2015

كما نجح منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة في تأهله لأولمبياد باريس 2024 عن طريق الكوتا القارية وفي التقرير التالي نرصد نتائج جميع المنتخبات الوطنية في عهد مجلس الإدارة الحالي برئاسة المهندس ياسر قمر والتي جاءت على النحو التالي :

مشاركة أربعة منتخبات فى بطولات أفريقيا 2022

بطولة الأمم الأفريقية تحت 21 للشابات المقامة فى الفترة من 26 أغسطس و حتى 5 سبتمبر 2022 بدولة تونس (المركز الأول والتأهل لبطولة العالم) المكسيك فى الفترة من 5 حتى 27 أغسطس 2023 ( الحصول على المركز 13) بطولة الأمم الأفريقية تحت 21 للشباب المقامة فى الفترة من 13 و حتى 23 أغسطس 2022 بدولة تونس (المركز الأول والتأهل لبطولة العالم) البحرين فى الفترة من 5 وحتى 17 يوليو 2023 ( الحصول على المركز 9) بطولة الأمم الأفريقية تحت 19 للناشئات المقامة فى الفترة من 30 أغسطس و حتى 10 سبتمبر 2022 بدولة نيجيريا (المركز الأول والتأهل لبطولة العالم) كرواتيا والمجر فى الفترة من 1-12 أغسطس 2023 (الحصول على المركز 16) بطولة الامم الافريقية تحت 19 للناشئين المقامة فى الفترة من 1 و حتى 12 سبتمبر 2022 بدولة المغرب (المركز الثانى و التأهل لبطولة العالم)الارجنتين فى الفترة من 1-12 أغسطس 2023 ( والحصول على المركز 8)

مشاركة المنتخب الاول (رجال – سيدات) 2022

المنتخب الاول رجال - دورة العاب البحر المتوسط فى الفترة من 25 يونيه و حتى 5 يوليو 2022 بالجزائر – (المركز الثامن) المنتخب الاول سيدات – دورة العاب البحر المتوسط فى الفترة من 25 يونيه و حتى 5 يوليو 2022 بالجزائر – (المركز السادس) مشاركة المنتخب الاول رجال ببطولة العالم فى الفترة من 26 أغسطس و حتى 12 سبتمبر 2022 بدولة سلوفينيا (المركز الحادى عشر)

مشاركة منتخبات الكرة الطائرة الشاطئية 2022

بطولة المنطقة الخامسة للكرة الطائرة الشاطئية فى الفترة من 20 حتى 24 ديسمبر 2022 بدولة بروندى المركز الاول سيدات ( دعاء الغباشى – مروة مجدى) بطولة المنطقة الخامسة للكرة الطائرة الشاطئية فى الفترة من 20 حتى 24 ديسمبر 2022 بدولة بروندى المركز الثانى سيدات ( حبيبه وجيه – ناريمان ياسر) بطولة المنطقة الخامسة للكرة الطائرة الشاطئية فى الفترة من 20 حتى 24 ديسمبر 2022 بدولة بروندى المركز الثانى رجال ( عاطف عادل – عبد الرحمن فايد) بطولة المنطقة الخامسة للكرة الطائرة الشاطئية فى الفترة من 20 حتى 24 ديسمبر 2022 بدولة بروندى المركز الرابع رجال ( كرم عبدالله – محمد عرفه)

مشاركة أربع منتخبات فى بطولات العالم 2023

بطولة العالم تحت 21 للشباب فى الفترة من 5 و حتى 17 يوليو 2023 بدولة البحرين و الحصول على المركز التاسع عالمياً (لاول مرة فى تاريخ منتخبات الشباب 21 سنة) بطولة العالم تحت تحت 19 للناشئين فى الفترة من 1 و حتى 12 أغسطس 2023 بدولة الارجنتين و الحصول على المركز الثامن عالمياً بطولة العالم تحت 19 للناشئات فى الفترة من 1 و حتى 12 أغسطس 2023 بدولتى كروتيا و المجر و الحصول على المركز السادس عشر عالمياً بطولة العالم تحت 21 للشابات فى الفترة من 15 و حتى 27أغسطس 2023 بدولة المكسيك و الحصول على المركز الثالث عشر عالمياً

مشاركة المنتخب الاول (رجال – سيدات) بطولة الامم الافريقية 2023

بطولة الامم الافريقية للكرة الطائرة سيدات فى الفترة من 14 و حتى 25 أغسطس 2023 بدولة الكاميرون و الحصول على المركز الثانى والتأهل لبطولة العالم 2025 (بعد غياب من عام 2005)

بطولة الامم الافريقية للكرة الطائرة رجال فى الفترة من 1 و حتى 14 سبتمبر 2023 بجمهورية مصر العربية و الحصول على المركز الأول والتأهل لبطولة العالم 2025

(آخر حصول على بطولة أفريقيا 2015)

تصفيات دورة الالعاب الاولمبية باليابان

افضل 24 فريق حسب الترتيب الدولى بعد انتهاء الدورى العالمى سوف يقسموا إلى

3 مجموعات للمشاركة فى تصفيات دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024

المجموعة الاولى تقام فى البرازيل ( البرازيل – ايطاليا – ايران – كوبا – أوكرانيا – ألمانيا – التشيك – قطر)

المجموعة الثانية تقام فى اليابان ( اليابان - امريكا – سلوفينيا – صربيا – تركيا – تونس – مصر- فنلندا)

المجموعة الثالثة تقام فى الصين ( الصين – بولندا – الارجنتين – هولندا – كندا – المكسيك – بلجيكا – بلغاريا) سيتأهل أول فريقان من كل مجموعة ليصبح مجموعهم 6 فرق + البلد المنظم (فرنسا) و سيتم اختيار أفضل 5 فى التصنيف الدولى من الدول الغير متأهلين بعد انتهاء دورى الامم 2024 و يراعى وجود دولة من كل قارة

(منتخب مصر المصنف الاول أفريقيا حسب التصنيف الدولى حاليأً تأهل لدورة الالعاب الاولمبية باريس 2024)

المشاركة فى بطولتى أفريقيا تحت 17 سنة ناشئين و ناشئات

منتخب الناشئات تحت 17

المشارك ببطولة افريقيا تحت 17 سنة أبوجا بنيجيريا فى الفترة من 30 نوفمبر حتى 10 ديسمبر 2023

مشاركة 3 فرق (مصر – نيجيريا – الكاميرون ) و التأهل لبطولة العالم رسمياً

الفوز على نيجيريا 3-0 فى اول مبارة بتاريخ 3/12/2023

مبارة مصر و الكاميرون اليوم 3/12/2023 الساعه 5 مساءاً و فى حالة الفوز سيواجه المنتخب المصرى الفائز من نيجيريا و الكاميرون فى نهائى البطولة.

منتخب الناشئين تحت 17

المشاركة فى بطولة أفريقيا تحت 17 سنة مصراته ، ليبيا فى الفترة من 10 ديسمبر حتى 20 ديسمبر 2023

بمشاركة 7 منتخبات أفريقية (ليبيا – الجزائر – المغرب – تونس – الكاميرون – مصر – زيمبابوى)