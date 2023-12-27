الهانى سليمان يفوز بجائزة رجل مباراة سموحة وطلائع الجيش

أعلنت رابطة الأندية المحترفة ،عن فوز الهانى سليمان ،بجائزة افضل لاعب في مباراة سموحة و طلائع الجيش في الجولة العاشرة بالدوري.

فاز فريق الكرة الأول بنادي سموحة ،بقيادة أحمد سامي ،على نظيره طلائع الجيش ،بهدف نظيف دون رد ، في المباراة التي جمعتهما بينهما على ملعب استاد الإسكندرية،اليوم الأربعاء ،ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف التقدم لفريق سموحة ،حسام حسن ،في الدقيقة رقم ٣١ من ضربة جزاء ،احتسبها حكم اللقاء ،ليتنهي الشوط الأول بتقدم الفريق السكندري بهدف نظيف على طلائع الجيش.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة رقم ١٦ في المركز الـرابع ، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش في المركز التاسع برصيد ١٤ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.