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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو: لقاء قصير بين رئيس وزراء أرمينيا ورئيس أذربيجان على هامش قمة رابطة الدول المستقلة

المتحدث باسم الرئاسة
المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف
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أكد المتحدث الرئاسي الروسي، دميتري بيسكوف، أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذري إلهام علييف أجريا لقاءً قصيرًا خلال القمة غير الرسمية لقادة رابطة الدول المستقلة يوم أمس.

وأفاد بيسكوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأربعاء - أن الجانبين لم يجريا محادثات خلال اللقاء أمس، ولكنه أكد أن الأحداث مثل هذه القمة الغير رسمية لرابطة الدول المستقلة توفر فرصة للتواصل السريع بين القادة عندما تتقاطع مساراتهم، وأشار إلى أن هذه الفرصة قد حدثت هذه المرة.

وأضاف بيسكوف أن هذه الأحداث تمنح الجميع الفرصة للتواصل بشكل سريع لمناقشة النقاط الرئيسية في إطار الحدث.

وسبق للمتحدث الروسي أن أكد أن روسيا ترى الإرادة السياسية لأذربيجان وأرمينيا للوصول إلى اتفاق سلام وتدعم هذه الجهود.

دميتري بيسكوف نيكول باشينيان إلهام علييف