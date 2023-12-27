أمريكية تعود للحياة بعد موتها بـ 24 دقيقة

تعرضت أمريكية للإصابة بسكتة قلبية منذ 8 أشهر وهي من ولاية فرجينيا، وأعلنت وفاتها سريريا مدة 24 دقيقة، ولكنها نجت من الموت بفضل زوجها الذي نجح في إنقاذها بالإنعاش القلبي الرئوي، والاستجابة السريعة لفرق الطوارئ الطبية.

وتقول لورين كينداي، 39 عاما، إنها كانت تتناول أدوية ضد الصرع لسنوات، وفي ذلك اليوم المؤلم أصيبت بنوبة صرع كبير، ما تسبب لها في تقلصات عضلية شديدة وفقدان الوعي، والتوقف عن التنفس بشكل كلي.



واتصل زوجها بالإسعاف، قبل المبادرة بالإنعاش القلبي الرئوي، حتى وصول فريق الطوارئ الطبية. وتمكن المسعفون بأعجوبة من استعادة نبض قلبها بجهاز إزالة الرجفان للصدمة أربع مرات.

وبعد نقلها إلى وحدة العناية المركزة، شخص الأطباء إصابتها بالتهاب عضلة القلب، وهو التهاب يقلل قدرة القلب على ضخ الأكسجين إلى الجسم.

وخسرت كينداي، وظيفتها بسبب الحادث، خصصت وقت فراغها في كتابة مذكراتها التي صدرت في نوفمبر الماضي، اهتمت فيها على التعايش مع مرضها المزمن وإعادة بناء حياتها بعد الحادث، وفق ديلي ميل البريطانية.