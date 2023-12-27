ترحيب برلماني بدعوة الرئيس السيسي لاستكمال جلسات الحوار الوطني.. نواب: خطوة جادة لإثراء الحياة السياسية في مصر.. وجزء أساسي من خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة

أكد برلمانيون، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعودة جلسات الحوار الوطني لطاولة المناقشات، تعكس الرغبة الكاملة له على استمرار النهج الصحيح نحو إثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر، والمضي معًا نحو بناء الجمهورية الجديدة، موضحين أن الحوار الوطني ليس مجرد إجراءًا شكليا، بل فكرة آمن بها الجميع، خاصة أنه يشمل كل التيارات السياسية باختلاف أيديولوجياتها وتوجهاتها السياسية، وجميع مكونات المجتمع المصري، مما يعكس التوازن والتنوع.

تبادل الأفكار

واعتبر النائب خالد طنطاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى عودة جلسات الحوار الوطني إلى طاولة المناقشات، بمثابة دليل قاطع على حرص القيادة السياسية على مشاركة المصريين في مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر، وتفعيل مبدأ الديمقراطية والعمل المشترك في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

ووجه "طنطاوي"، التحية والتقدير إلى الرئيس السيسي، لدعمه الحوار الوطني، وحرصه الحقيقي على تكليف الحكومة بتنفيذ جميع التوصيات والاقتراحات الصادرة عن الحوار الوطني، معتبرا عودة الحوار الوطني بمثابة خطوة من خطوات إثراء الحياة السياسية في مصر التي تشهد زخمًا كبيرًا الآن، بعد المشهد المشرف والحضاري الذي أنتجته الانتخابات الرئاسية؛ خصوصا أن مناقشات الحوار الوطني أسهمت كثيرًا في تداول وتبادل الأفكار والرؤى المختلفة في الكثير من القضايا المتعلقة بالوطن والمواطنين.

وقال النائب خالد طنطاوي، إن الحوار الوطني هو الطاولة التي جلس عليها كل أبناء الشعب الوطني بكل طوائفهم، لمناقشة القضايا الحياتية التي تهم الوطن والمواطن، مشيدا بالمكاسب الكبيرة والمتعددة التي حققها الحوار الوطني وفي مقدمتها إتاحة الفرصة للقوى السياسية بممارسة مبدأ التعددية السياسية، وخلق مناخ يسمح بحرية التعبير واحترام وجهات النظر المختلفة، وهو ما يعزز المناخ الديمقراطي خلال هذه المرحلة المهمة في تاريخ مصر، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط بسبب الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

ثمار كبيرة

وقالت النائبة نشوى رائف، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مراحل الحوار الوطني، يعكس الرغبة الكاملة لدى فخامته على استمرار النهج الصحيح نحو إثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر، والمضي معًا نحو بناء الجمهورية الجديدة القائمة على تفعيل مبدأ العمل المشترك، وتعزيز المناخ التشاركي الذي يسمح فيه بجمع شمل كل أطياف المجتمع المصري والأحزاب السياسية على اختلاف أيديولوجياتها الفكرية والسياسية، فالجميع يجلس على طاولة واحدة بهدف إعلاء مصلحة الوطن، والتفان في استخراج كثير من الأطروحات لمواجهة التحديات الراهنة على كافة المستويات.

وأضافت عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الحوار الوطني سيدخل طورًا جديدًا ملقى على عاتقه توحيد وجهات النظر، وإحداث توافق كبير لمواجهة التحديات المتصاعدة، والعمل على التوصل إلى حلول فعالة قابلة للتنفيذ الفعلي، وتحمل المسئولية تجاه ضرورة إعلاء الصالح العام للوطن، والتكاتف من أجل العبور من هذه الظروف المتنامية بأمان.

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيظل الداعم الرئيسي لفكرة الحوار الوطني، وحريص على متابعة كل مستجداته وتفاعله الإيجابي وباهتمام تجاه مخرجاته وتوصياته، مما يعطي دفعة قوية لكل الجهات التنفيذية والحكومة لتنفيذ تلك التوصيات بجدية، مشيرا إلى أن الحوار الوطني ليس مجرد إجراءً شكليا بل فكرة آمن بها الجميع واستعدت لها كل الأحزاب برؤى وأفكار وأطروحات ساهمت في إخراج كثير من التوصيات التي حرصت على الاستماع للجميع دون إقصاء لرأي أو فكرة.

وأوضحت، أن الحوار الوطني أتى بثمار كبيرة في ماراثون الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وذلك بإتاحة الفرصة الكاملة أمام الأحزاب للدفع بمرشحين وإعلاء مبدأ التعددية والتنافسية، فضلًا عن وعي المواطن بضرورة المشاركة الإيجابية.

واختمت: "إن الاهتمام بالمشاركة في الاستحقاقات الدستورية كان هدف رئيسي من المناقشات في الحوار الوطني، وهذا ما حدث بالفعل والمصريين أبهروا العالم بمشاركتهم واصطفافهم الوطني لصالح الوطن واختيار رئيس مصر القادم في صورة مشرفة تليق بالدولة المصرية".

أثرى الحياة السياسية

وفي نفس السياق، قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني عكس رؤية القيادة السياسية حول ضرورة تطوير الحياة السياسية في مصر كجزء أساسي من خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة، وحرص الرئيس على استكمال الحوار الوطني يؤكد العزم والإرادة الحقيقية للنهوض بالحياة السياسية والحزبية في مصر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الجمهورية الجديدة التي شرع الرئيس في بنائها تتسع الجميع، وذلك من خلال الفعل الحقيقي على أرض الواقع، حيث تسير مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق تجربتها الخاصة من التحول الديموقراطي ووجود مساحة للجميع، ونحو جمهورية جديدة لحقوق الإنسان، وتضمن حياة كريمة للمواطنين، وعلى الرغم من التحديات غير المسبوقة التي يشهدها العالم أجمع إلا أن الدولة المصرية عازمة على مواصلة رحلة البناء والتنمية الشاملة.

وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن الحوار الوطني جزء من الدولة المصرية الجديدة، خاصة وأنه يهدف لرسم خريطة أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة، خاصة وأنه يشمل كل التيارات السياسية باختلاف أيديولوجياتها وتوجهاتها السياسية، وجميع مكونات المجتمع المصري من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني وغيرها، وهو ما يعكس التوازن والتنوع، من أجل الوطن، وخلق حياة سياسية أكثر تنوعًا، وحالة نشطة من الديموقراطية في المجتمع المصري.

وأشاد النائب، بحالة الحراك السياسي غير المسبوقة التي كان للحوار الوطني دور كبير فيها، إضافة للجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية لإثراء الحياة الحزبية وهو ما يعود على الملف السياسي بشكل عام واتضح ذلك جليا في عملية الانتخابات الرئاسية التي شهدت حشد غير مسبوق، وهذا يؤكد أن العمل الحزبي شهد تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة.

استمرار الاصطفاف الوطني

وأكد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني لاستكمال جلساته بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، تهدف إلى استمرار الاصطفاف الوطني للشعب المصري بمختلف تياراته، موضحًا أن الرئيس السيسي منذ انطلاق الحوار الوطني، كان حريصا على متابعة ما يدور داخل الحوار من اصطفاف وطني بين كل القوى السياسية، علاوة على استجابته للكثير من توصيات الحوار الوطني والعمل على تنفيذها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر بعد الانتخابات الرئاسية ستشهد نقلة نوعية إيجابية في حياة المصريين على كل الأصعدة، خاصة مع روح التعاون الإيجابية التي ظهرت بين الأحزاب السياسية أثناء العملية الانتخابية.

وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن الحوار الوطني أحدث حالة من تحريك المياه الراكدة في الحياة السياسية، والاستماع لرؤية الأحزاب السياسية بشأن القضايا المختلفة ومناقشتها ورفع هذه المقترحات للرئيس السيسي لتنفيذها وهو ما استجاب له.

وطالب عضو مجلس النواب، كل القوى السياسية والأحزاب باستمرار التعاون لاستكمال الحوار الوطني بنفس الإيجابية التي ظهرت في الانتخابات الرئاسية، لتحقيق أقصى استفادة تهدف الوصول للجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات.

حالة سياسية ناجحة

وقال النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، إن عزم الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي استكمال الحوار الوطني، يفيد الحياة السياسية والحزبية ومختلف مؤسسات الدولة، كما أنه يعمق ويوحد الرؤى الوطنية لمواجهة مختلف التحديات الراهنة أمنية وسياسية واستراتيجية واقتصادية.

وأشار "نصار"، إلى ما قاله الرئيس السيسي في كلمته بعد إعلان الفوز الساحق بالانتخابات الرئاسية، وهو الاستمرار في بناء الجمهورية الجديدة وفق رؤية مشتركة تجمعنا دولة ديمقراطية، في إطار من احترام الدستور والقانون، والسير بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية قائمة على العلم والتكنولوجيا، مضيفا: "سيكون صوت المصريين جميعا، مدافعا عن حلمهم لمصر وسنستكمل حوارنا الوطني، بشكل أكثر فاعلية وعملية مستفيدين من تلك الحالة الثرية، التي شهدتها العملية الانتخابية وهو ما أفرز تنوعا في الأفكار والرؤى".

واعتبر عضو مجلس النواب، حديث الرئيس بمثابة تعهد بدولة ديمقراطية وحوار وطني شامل ومؤثر كما كان في مرحلته الأولى لصالح الوطن وبأجندة وطنية وبما يتفق مع الدستور والقانون.

وتابع: "إن الحوار الوطني حالة سياسية ناجحة في مصر بتوجيهات الرئيس السيسي، وضمت مختلف القوى والتيارات، مضيفا: "حالة الحوار تؤدي بالضرورة إلي تقبل الرأي الآخر والاستفادة منه طالما كان متفقا مع الدستور ومحققا للصالح العام".

واختتم النائب مجاهد نصار: "إن الحوار الوطني يتسع لكل الآراء دون إقصاء لرأي أو فكر أو طرح، ابتغاء الوصول لمساحات مشتركة يمكن البناء عليها والانطلاق منها في مختلف المحاور الرئيسية، سياسية واقتصادية واجتماعية وحضارية لصالح الوطن".