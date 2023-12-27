“فاروس للدراسات”: مصر حريصة على عدم التصعيد في قطاع غزة

قالت الدكتورة نرمين توفيق، المنسق العام لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية من أكثر الدول التي دعمت فلسطين وقضيتها وذلك منذ سنوات وليس وليد اللحظة، مؤكدة أنه منذ اليوم الأول للأزمة في قطاع غزة، بذلت مصر جهودا حثيثية لدعم القضية الفلسطينية وحتى الآن لا تزال الدولة تقوم بها ملموسة لدعم الشعب الفلسطيني.

وأضافت في تصريحات لها، أن مصر حريصة على عدم التصعيد في قطاع غزة، ومصر من أكثر الدول التي قدمت مساعدات إغاثية وإنسانية إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح، بالإضافة إلى التأكيدات الرسمية التي تؤكد عليها الدولة المصرية في خطابات الرئيس السيسي خلال الأيام الماضية والتي أكدت على رفض تصفية القضية الفلسطينية والتأكيد على دعم القضية، ورفض تهجير أبناء الشعب الفلسطيني، والتأكيد على رفض التصعيد في غزة.

وأوضحت أن تهجير الشعب الفلسطيني هو موقف واضح مرفوض من مصر وهذا الأمر أكدت عليه مصر مرارا وتكرارا على المستويين القيادي والشعبي، فالمستوى الرسمي والشعب ظهر جليا في الحشد الدولي التي قامت به مصر على المستوى الرسمي في العديد من المحافل واللقاءات الدولية، والمستوى الشعبي كان ولا يزال يؤكد على أن الشعب المصري أكد رفضه للممارسات الغشيمة التي تقوم بها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني.