استعدادات مواجهة متحور كورونا الجديد JN.1.. البرلمان يسأل الحكومة عن خطتها لمجابهة المرض بعد إعلان منظمة الصحة العالمية تفشيه.. ومطالب بتوعية المواطنين للحد من انتشاره

تقدَّم عدد من أعضاء مجلس النواب، بأسئلة برلمانية موجهة للحكومة، حول استعداداتها لمواجهة متحور فيروس كورونا الجديد، الذي يحمل اسم "JN.1"، مؤكدين أنه لا يقل في خطورته عن المتحورات السابقة؛ لذلك لا بد من الاستعداد له، وتوضيح الإجراءات الوقائية والأعراض المرتبطة به.

خطورة المتحور

النائب عبدالوهاب خليل

تقدم النائب عبدالوهاب خليل، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، حول استعدادات الحكومة لمواجهة متحور فيروس كورونا الجديد "JN.1".

وقال "خليل"، إن حالة من القلق سادت لدى المواطنين بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن تفشي متحور جديد لفيروس كورونا يحمل اسم "JN.1"، والتي أكدت أن هذا المتحور سريع الانتشار، وهو الأمر الذي يتطلب من الحكومة أن تكون على أتم الاستعداد لمواجهة هذا المتحور، ويكون ذلك من خلال دراسته، وتحديد خطورته ومدى انتشاره.

وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن هذا التوقيت يعد موسما لانتشار الفيروسات بجميع أنواعها، لذا من المهم الانتباه لهذا المتحور الذي وصف بأنه سريع الانتشار لتجنب أي مشكلات قد تحدث، لافتا إلى أنه بحسب ما تم إعلانه فإن متحور "JN.1" يمكنه أن يصيب أي شخص، ولكن تظل هناك فئات أكثر عرضة للإصابة به، وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار "خليل" إلى أن هناك طرقًا للوقاية والحفاظ على النفس من الفيروسات التي تنشط في مثل هذا التوقيت، ولعل أبرزها فيروس "JN.1"، ويكون ذلك من خلال الابتعاد عن الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة، غسل اليدين جيدًا، وغيرها من الإجراءات الوقائية التي تمنع تفشي المتحور.

«JN.1»

النائبة حنان عبده عمار

كما تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى وزارة الصحة، بشأن استعدادات الوزارة عقب ظهور متحور كورونا الجديد "JN.1"، بناءً على انتشاره في العديد من الدول، وتحديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن متحور كورونا الجديد "JN.1" لا يقل في خطورته عن المتحورات السابقة، حيث تشكل الإصابات به نسبة تتراوح بين 39 و50 بالمئة من إجمالي الحالات في الولايات المتحدة، وفقًا لتقديرات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية.

وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة الصحة، بالكشف عن استعداداتها لمواجهة متحور "JN.1"، وتوضيح الإجراءات الوقائية والأعراض المرتبطة به، مع التأكيد على ضرورة الإعلان في وسائل الإعلام حول خطورته لتحقيق التوعية والحد من انتشاره.

واستفسرت النائبة عن توافر كميات اللقاحات في المستشفيات واستعدادها لاستقبال عدد كبير من المصابين، مشددة على أهمية اتخاذ الحكومة جميع الإجراءات الضرورية لمواجهة متحور "JN.1" ومنع انتشاره في مصر.

لقاح جديد

النائبة إيرين سعيد

وتقدمت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن متحور كورونا الجديد "JN.1"، والذي من المتوقع وصوله إلى مصر كحال باقي المتحورات.

وتساءلت النائبة: ما هي أعراض المرض؟.. ولماذا إلى الآن لم يصدر حملات توعوية للمواطن بحيث يتعرف على العرض وإلى أين يتوجه؟.. وهل تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات؟.. وهل يتواجد لدينا المخزون الكافي من العلاج المستخدم في بروتوكول علاجه؟.. وهل يحتاج هذا المتحور للقاح جديد؟.. وما درجة خطورته وشدة انتشاره؟