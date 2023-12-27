"التوعية المالية وفرص الاستثمار" ندوة بجامعة المنصورة لزيادة الوعي بأهمية التثقيف المالي

نظم مركز تطوير الأداء الجامعي فى جامعة المنصورة يوما تحت عنوان "التوعية المالية وفرص الاستثمار" لزيادة الوعي بأهمية التثقيف المالي وبالفرص المتاحة للاستثمار في البورصة؛ حيث تعد البورصة أحد أهم عوامل النمو الاقتصادي التي تسهم بشكل كبير في ازدهار الاقتصاد .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة والدكتور طارق مصطفي غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وتحت إشراف الدكتور محمد الألفي مدير مركز تطوير الأداء الجامعي والدكتور سماح السعيد نائب المدير والدكتور رانيه الجندي العضو المنتدب لشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية و قام بتنسيق اللقاء أحمد توفيق, محمد مصطفي, هبة الشريف محمد الدسوقي, أميرة الشناوي, نورا حسن وأحمد صديق.

فيما تضمنت محاور اليوم الحديث عن إدارة المحافظ الاستثمارية وتحدثت فيه الدكتورة راندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة المحافظ المالية كما تحدث محمود خطاب نائب رئيس البورصة السلعية عن البورصات السلعية ودورها في دعم الاقتصاد.

كما تطرق الدكتور محمد عبد المطلب للحديث عن أهمية الإستثمار في البورصة مشيرا إلي تاريخ البورصة المصرية حيث كانت الخامسة عالميا وكانت الإسكندرية هي المتحكم رقم ١ في بورصة القطن في وقت من الأوقات مما تسبب في إنعاش للاقتصاد المصري والتأثير بالإيجاب على التوظيف.

كما تحدث باللقاء محمد يونس رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيبن للأسهم ESTA والسندات وعضو مجلس إدارة صندوق استثمار مصر المستقبل بالحديث عن العوامل المؤثرة في صعود وهبوط الأسهم بالورصة والعلاقة بين الصعود ومايعرف بسيكلوجية الجماهير.

وأختتمت الدكتورة رانيه الجندي اللقاء بالحديث عن أداء سوق المال المصري خلال العام، يأتي الحدث في إطار إهتمام جامعة المنصورة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ والتي من أهمها تحقيق نمو مستدام عن طريق التعامل بالسندات الخضراء والإستثمار في البورصة والإقتصاد الأخضر وغيرها.

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