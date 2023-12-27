11 طالبًا يشاركون في جائزة المبدع الصغير برأس سدر بجنوب سيناء

شارك إحدى عشر طالبًا تابعين لقسم الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة رأس سدرالتعليمية، بمحافظة جنوب سيناء، في جائزة المبدع الصغير، في دورتها الرابعة لعام 2024، والتي تقام تحت رعاية انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.

والمشاركون هم الطلاب: أحمد محمد مصطفى، مدرسة سعد زغلول الابتدائية الصف الخامس (مجال القصة القصيرة)، ومحمد عبدالعال علي، مدرسة الشهيد سيد زكريا الابتدائية الصف السادس (مجال الرسم)، وجنى ياسر عبده ، مدرسة أحمد عرابى الابتدائية الصف السادس (نفس المجال)، و ايتن وليد محمد، مدرسة سعد زغلول الإعدادية الصف الأول (رسم).

كما اشترك من مدرسة السادات الثانوية التجارية في مجال الرسم كل من: مريم مكرم فوزي، والعلياء محمد ناجح، ومريم خالد عياد، وجميعهن بالصف الأول، وندى مصطفى عوده، مدرسة السادات الثانوية بنات الصف الأول (مجال الغناء)، كما اشترك في مجال الرسم من مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية كل من: أسامة باز سعدى، الصف الثالث الإعدادي، وكريم ياسر محمد الصف الثانى الإعدادي، وعمر اسماعيل مصطفى، نفس الصف.

وكانت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، التابعة لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، قد أعلنت تحت رعاية محمد حامد عقل، وكيل الوزارة، وإشراف عادل عتلم، وكيل المديرية، عن التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير فى دورتها الرابعة ، والتي تنظمها وزارة الثقافة، ممثلة فى المجلس الأعلى للثقافة، والذي يستمر حتى 31 ديسمبر 2023، من سن 5 وحتى 18 عامًا، فى مجالات الآداب (القصة القصيرة ـ الشعر ـ التأليف المسرحي)، الفنون (الرسم ــ العزف على الكمان أو العود أو الناي أو القانون ـ الغناء)، وفى مجال الإبداع والابتكار (التطبيقات والمواقع الإلكترونية ـ الابتكارات العلمية).

وأشاد فريق المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، بإطلاق هذه الجائزة فى دورتها الرابعة والتى تنفذ تحت رعاية السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تحرص على تشجيع الإبداع والابتكار للأطفال والاكتشاف المبكر للمتميزين والموهوبين منهم وتحفيز الطاقات الإبداعية لهم، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر.

وأشار إلى أنه جرى الإعلان عن المسابقة من خلال الصفحة الرسمية لإدارة الموهوبين والتعلم الذكي على «الفيس بوك»، وبالمثل الصفحة الرسمية للعلاقات العامة للمديرية، والصفحات الرسمية لقسم الموهوبين والتعلم الذكي بكل إدارة تعليمية، والمدارس التابعة لكل إدارة، مضيفا أن الإدارات التعليمية بها مراكز للموهوبين والتعلم الذكي؛ لاكتشاف ودعم الموهوبين ورعايتهم وصقل قدرات الأطفال والشباب النابغين فى جميع التخصصات، وتوفير العديد من الإمكانيات والوسائل التى تسهم فى دعم أبنائنا باعتبارهم قادة المستقبل.

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