محافظ المنيا يشدد على تقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات ونسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، للوقوف على مستجدات الأعمال ونسب انجازها و مطابقتها للجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزارات، ومديري الهيئات وممثلى الشركات، والمهندس أحمد عاطف مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير، وممثلي مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، وممثلي جهاز الخدمة الوطنية، ومهندسي دار الهندسة.

شدد المحافظ خلال الاجتماع، على تقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة، والتنسيق بين القطاعات المختلفة ذات الصلة لدفع وتيرة العمل، حيث استعرض المحافظ، نسب تنفيذ عدد من المشروعات بالقطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها ٣٢٠٩ مشروعات بالمرحلة الأولى من المبادرة في ٢٨ قطاعا لخدمة ٣ مليون مواطن من أهالى ١٩٢ قرية بنطاق ٥ مراكز مستهدفة ، بالإضافة إلى مشروعات المرحلة الثانية في ١٠٢ قرية بمركزي سمالوط وبني مزار لخدمة مليون و ٥٠٠ ألف مواطن.



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