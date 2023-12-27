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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة عين شمس تعلن عن فتح باب التقدم لمنح برنامج رواد وعلماء مصر

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب التقدم  لمنح برنامج رواد وعلماء مصر المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والمنفذ من قبل الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
يسعى برنامج رواد وعلماء مصر إلى توفير فرص المنح الدراسية لدراسة الماجستير ودراسات ما بعد الدكتوراه ومجموعة من التدريبات قصيرة الأجل في مصر والولايات المتحدة في المجالات المتعلقة بتغير المناخ. كما يهدف البرنامج إلى بناء قدرات الكوادر المصرية العاملة في القطاع الحكومي سعيًا لتعزيز المهارات القيادية والتقنية اللازمة للتنمية القومية وتعزيز القدرة التنافسية الإقليمية والدولية لمصر. 
وقالت الجامعة: التقدم لهذه المنح يتطلب اصدار خطاب ترشح من جامعة عين شمس، و يتم اعتماد خطاب الترشح من خلال مكتب  رئيس الجامعة.

الإقليمية والدولية التعليم العالي القطاع الحكومي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID رئيس جامعة عين شمس