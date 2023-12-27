الصحة العالمية: آلة الحرب الإسرائيلية لا تفرق بين أحد

لا يزال قطاع غزة المدمر والمنكوب بفعل قوات الاحتلال الإسرائيلي يعاني، وبخاصة المستشفيات التي لاقت من التدمير والحصار نصيبا كبيرا.

وذكر تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ تلك المستشفيات تنتظر وصول الإمدادات الطبية لعلاج المصابين الموجودين بها، وقال منسق الفريق الطبي لمنظمة الصحة العالمية من مركز العمليات الإنسانية المشتركة في رفح بجنوب قطاع غزة إن هناك دماء في كل مكان بمستشفيات غزة.

وأوضح: "سمعنا عن وصول عدد كبير من الضحايا إلى المستشفى الأقصى ووجدنا أن أكثر من 100 مريض جاءوا بإصابات خطيرة في فترة قصيرة، بالإضافة إلى نحو 100 حالة وفاة تم إحضارها إلى المستشفى في نفس الوقت تقريبا وسمعنا من أحد الأطباء في المستشفى أن لديهم سيلا من المرضى وهو عدد كبير جدا".

وذكر، أن آلات الحرب الإسرائيلية لا تفرق بين النساء والأطفال وكبار السن، فالجميع معرضون للقتل والإصابات، فداخل مستشفى الأقصى وصلت امرأة مصابة بعدة طلقات نارية وكانت تنزف بشدة وجرت محاولات كثيرة لإنقاذها، فالدماء في كل مكان في هذه المستشفيات.

