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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طلاب جامعة الأقصر يوزعون "آيس كاب هاند ميد" على مرضى السرطان

طلاب جامعة الأقصر
طلاب جامعة الأقصر
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نظمت رعاية الشباب المركزية إدارة النشاط الاجتماعي بجامعة الأقصر، بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة الأقصر، زيارة لعدد من طلاب الجامعة إلى مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام؛ للاحتفال بالعام الجديد مع الأطفال المرضى، تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر.

ووزع طلاب جامعة الأقصر، الهدايا والألعاب من بينها آيس كاب هاند ميد من صنع طالبات الجامعة، على الأطفال المرضى، وشاركوهم أعمال الرسم والتلوين؛ بهدف إدخال البهجة على قلوبهم ومشاركتهم الفرحة بقرب بدء العام الجديد.

وتفقد الطلاب أقسام المستشفى بإشراف ذكاء محمد صبري، مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالجامعة، وانبهروا بالصرح الطبي والتطور في المنشآت والأجهزة القياسية العالمية وتنوع المعامل، معربين عن فخرهم لوجود صرح طبي عملاق في الأقصر يضاهى المستشفيات العالمية في علاج الأورام.

وأكد طلاب جامعة الأقصر، على دعمهم الكامل لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، وقيامهم بنشر صور الزيارة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يرى أصدقائهم المستشفى وما يقدمه من خدمات لمرضى الأورام في الصعيد.

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جامعة الاقصر رعاية الشباب المركزية آيس كاب هاند ميد العام الجديد الأقصر