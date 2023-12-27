أستاذ أمراض الدواجن: لقاح إنفلونزا الطيور لا يحتوي على فيروس حي

قال الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، إن هناك لقاحات تحتوي على فيروسات ميتة، حتى تحتوي اللقاحات على الأجسام البروتينية للفيروس، وبذلك يستطيع جسم الإنسان التعرف على الفيروس ومقاومته.

وتابع "بسطامي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن لقاح إنفلونزا الطيور الوحيد الذي لا يحتوي على فيروس حي، ولكنه يكون لقاح يحتوي على فيروس ميت، لكي يتعرف الجسم على الفيروس، مشيرًا إلى أن الهدف من عدم احتواء هذا اللقاح على فيروس حي هو الحفاظ على صحة الإنسان.

وأضاف أن باقي اللقاحات تحتوي على فيروسات ضعيفة حية أو ميتة، مشيرًا إلى أن هناك نوعًا من الإنفلونزا الضعيف الذي قد يُصيب الدواجن، ولكنه لا يكون مؤثرًا إلا إذا اشترك مع فيروس الـip.





