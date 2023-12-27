رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: على الدول الغنية مساعدة الفقيرة لمواجهة الأوبئة

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، إن العالم لم يتعلم من درس جائحة كورونا، وخصوصا الدول الأوروبية والدول الغنية، ونحن نكرر أنه على الدول الغنية مساعدة الدول الفقيرة لمواجهة الأوبئة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من روما مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الدول الغنية لم تتمكن من حل 4 أو 5 مشاكل عالمية، وهي مساعدة الدول الفقيرة والحفاظ على البيئة ومكافحة الأوبئة ومكافحة الجوع والمياه غير النظيفة.

وأوضح أن الأمم المتحدة الآن من ظهور وباء جديد، بعد انتشار بعض الأسباب التي قد تؤدي للوباء، ومنذ العالم 2010 ظهرت خمس فيروسات جديدة سببت أمراضا كبيرة، وكل ذلك بسبب الحروب وضعف المنظمات الصحية وتلوث البيئة.

ولفت إلى أن أغلب الوباءات بنسبة 65% تنتشر بسبب البيئة غير النظيفة، والمياه الملوثة، فهناك فيروسات مجمدة منذ القدم في الثلوج القطبية، وبعد ذوبانها بسبب التغير المناخي يعود الفيروس لينشط من جديد.