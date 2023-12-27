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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يبحث مع نواب البرلمان عددًا من القضايا والملفات الخدمية

محافظ المنيا يبحث
محافظ المنيا يبحث قضايا وملفات خدمية مع عدد من نواب البرلمان
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استقبل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بمكتبه اليوم الأربعاء، أعضاء مجلس النواب: الدكتورة أمنية رجب وأحمد عبد المنعم وحسام أبو زيد ومحمد مصطفى، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمرافق العامة والخدمات التي تقدم للمواطنين على مستوى المحافظة. 

جاء ذلك في إطار اللقاءات الدورية بين محافظ المنيا وأعضاء البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ للوقوف على احتياجات ومطالب المواطنين بدوائرهم.

وأكد المحافظ على أهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية والمساهمة في حل مشكلات المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتكامل الدائم بينهم من أجل تحسين سبل الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
 

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WhatsApp Image 2023-12-27 at 7.43.30 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-27 at 7.43.30 PM (1)
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا النواب والشيوخ المنيا أعضاء مجلس النواب الخدمات المقدمة للمواطنين