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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. أمين الفتوى: تحديد نوع الجنين لا يتعارض مع مشيئة الله

الدكتور محمود شلبي،
الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
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أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم تحديد جنس المولود بالتليقيح الصناعي؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "هذه المسالة عندما اثيرت فى عام ٢٠٠٦، تصدت لها دار الافتاء المصرية، وبحثت ودققت فيها واكدت انه يجوز تحديد نوع الجنين وهذا لا يتعارض مع مشيئة الله".

وتابع: "الأمر كله بمشيئة الله، فالله علم الخلق ما لا يعلمون، وهذا لا يخالف الشرع او يعارض مشيئة الله وقدر الله، وسنة الله سارية في خلقه، ولا يوجد خلل في الأمر".

دار الإفتاء المصرية تحديد جنس المولود يالتليقيح الصناعي