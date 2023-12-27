الوزراء: مشروع مجمع المنتجات الغذائية الزراعية يعزز الصناعة ويوفر العملات الأجنبية

كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، اليوم الأربعاء، تفاصيل اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن موضوع ضبط الأسعار للسلع الاستراتيجية على قائمة ملفات الدكتور مصطفى مدبولي والحكومة كافة، مشيرًا إلى أن اجتماع الحكومة استعرض موقف زيادة المتاح من السلع الأساسية وخاصة السكر.

وتابع: وزير التموين خلال الاجتماع صرح بأنه تم ضخ 245 ألف طن من السكر في الأسواق مع المتابعة المستمرة من قبل الأجهزة المعنية، مع إتاحة المزيد من السلع عبر مبادرات سيتم الإعلان عنها مستقبلا، مشددا على أن الفترة المقبلة ستشهد قرارات جديدة من الحكومة تخدم المواطنين لضبط الأسواق وإتاحة السلع.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن مشروع إنشاء أكبر مجمع للمنتجات الغذائية الزراعية، يعد أكبر مجمع من نوعه في المنطقة، ويستهدف تعزيز الصناعة ودعم المستثمرين، تصنيع الحاصلات الزراعية المصرية، تعزيز الصادرات، إنتاج نحو 100 ألف طن من المنتجات الزراعية سنويا في المرحلة الأولى، وتصدير نحو 80 ألفا من إنتاجيته؛ لتوفير العملات الأجنبية.

واستكمل: مجمع الصناعات الزراعية سيقام على مساحة 145 ألف م2 بمدينة السادات، يشمل 5 مصانع الأحدث والأكبر تكنولوجيا، أحدهم سيكون الأول في العالم في مجال تبريد الخضار والفاكهة، منوها أنه سيوفر نحو 7 آلاف فرصة عمل للشباب.

وبشأن إنتاج الهيدروجين الأخضر، صرح الحمصاني أن اليوم تم توقيع مذكرة تفاهم لبدء الدراسات والقياسات التمهيدية لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات، والذي سينتج مشروع الطاقة الشمسية عند اكتماله نحو 29784 جيجاوات/ ساعة من الطاقة النظيفة سنويا، والتي ستسهم في تخفيض حوالي 14 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ونوه المستشار محمد الحمصاني بأن هناك خطة إصلاح شامل لاقتصاد الدولة، من خلال الاتفاق مع شركة «أيكون» لتطوير الفنادق المصرية، وفق سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات لزيادة العائد من أملاك الدولة.

