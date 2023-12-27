خبير أمني: ارتفاع الإنفاق العسكري أثر في دعم القطاع الصحي عالميًا

قال محسن الشوبكي الخبير الأمني والاستراتيجي، إن هناك قاعدة استراتيجية تقول: إن الإنفاق العسكري الكبير سيؤثر في موارد الدولة التي تُنفق منها على الميزانيات الصحية.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من عمان مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن العالم منذ نهاية 2020 يُشاهد سباق تسلح غير مسبوق وصل إلى 2.2% من ميزانيات معظم دول العالم الكبرى.

وأوضح أن هناك اقتصادات صغيرة لكن مخصصاتها العسكرية كبيرة، وضعتها في مقدمة ترتيب الدول التي تنفق على التسليح، واتضح الإنفاق العسكري جليًّا في الدعم الذي تلقته أوكرانيا منذ بدء الحرب.

ولفت إلى أن هناك إشكالية بين الدول الغنية والدول الفقيرة، بخاصة أن الصراعات متعددة الرؤوس وليست بين قطبين كبيرين، فالإنفاق العسكري في الصين واليابان وفيتنام مرتكِز على القوات البحرية، فأوروبا وأمريكا والصين تشكل نحو 56% من جموع النفقات العسكرية في العالم.

