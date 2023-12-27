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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: المحكمة العليا في ميشيجان ترفض إقصاء ترامب من الانتخابات

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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كشفت وكالة رويترز، عن رفض المحكمة العليا في ميشيجان إقصاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقًا لـما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

وكان ترامب قدم التماسًا إلى محكمة الاستئناف في العاصمة واشنطن لإسقاط الاتهامات التي تزعم أنه سعى إلى تخريب انتخابات عام 2020.

ووفقا لتقرير صادر عن صحيفة «الجارديان»، يقول محامو ترامب إنه محمي قانونيا من المسئولية عن الإجراءات المتخذة أثناء خدمته كرئيس. ويؤكد التسجيل، الذي تم تقديمه في وقت متأخر من يوم السبت، على حصانة ترامب من الملاحقة القضائية على الأعمال الرسمية التي قام بها خلال فترة رئاسته.

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