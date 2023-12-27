مجلس جامعة الأقصر يبحث استعدادات امتحانات نصف العام الدراسي.. صور

ناقش مجلس جامعة الأقصر، الاستعدادات لامتحانات نصف العام الدراسي، وذلك خلال جلسته رقم 58، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وبحضور الأعضاء، لمناقشة عدد من القرارات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بالجامعة.

بحث أعضاء المجلس الاستعدادات لامتحانات نصف العام الدراسي، حيث شدد رئيس الجامعة خلال الجلسة على ضرورة حضور العمداء ووكلاء شئون التعليم والطلاب، ومراعاة المظهر العام للطلاب خلال أداء الامتحانات.

وناقش المجلس، مقترح بشأن تدشين مبادرة لعقد لقاء شهري مفتوح مع طلاب وطالبات الجامعة لمناقشة قضايا التعليم والحياة الجامعية وكيفية تطويرها من كافة الجوانب، بالإضافة لإنشاء مجلس طلاب جامعة الأقصر لمناقشة المقترحات المقدمة من الطلاب وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي.

كما ناقش أعضاء المجلس طلبات بعض أعضاء هيئة التدريس بعدد من الجامعات لترشيحهم لجوائز الدولة التقديرية في عدة مجالات، وتم بحث منح بعض الدرجات العلمية لعدد من الباحثين والطلاب في كليات الجامعة المختلفة بعد اجتيازهم للامتحانات وفقاً للقواعد المنظمة.

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