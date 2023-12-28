للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية.. 2 مليون و647 ألف طالب.. تغذية القومي للبحوث: الفحص المبكر يقاوم انتشار الأمراض وإنقاذ الأطفال

في إطار الحرص على صحة وسلامة الطلاب المصريين، وضمن المبادرة الرئاسية وحملة الـ100 مليون صحة، تجري وزارة الصحة العديد من حملات الفحص المبكر على أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، ويرى خبراء التغذية أهمية حملات الكشف المبكر للأطفال للتغلب على الأمراض مثل السمنة التي تُسبب في إصابة الأطفال بأمراض عديدة مثل السكري من النوع الثاني على عكس العادة هي النوع الأول فقط، وأضافوا: أما الأنيميا تسبب في الإرهاق وضعف التحصيل الدراسي، وطالبوا بمزيد من حملات التوعية للوصول إلى كافة القرى والنجوع.

بحسب الأرقام المعلنة من وزارة الصحة فتم فحص عن نحو 2 مليون و647 ألفا، و598 طالبًا بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها العام الدراسي الحالي يوم 5 نوفمبر 2023.

من ناحيته يقول الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مشيرًا إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية الحالية بجميع محافظات الجمهورية.

بدورها تقول الدكتورة نوران فودة، أخصائي أمراض النساء: تنتشر نسب الأنيميا وفقر الدم بشك كبير بين الأطفال ما يسبب مشكلات قلة النوم والإجهاد وعدم التركيز والصداق وقلة التحصيل الدراسي وهنا يستلزم عمل الفحوصات التي تمثل خطوة جيدة للسيطرة المبكرة على الأمراض التي تصيب الأطفال.

د.نوران فودة، أخصائي أمراض النساء

وتضيف نوران لـ"البوابة نيوز": يتم الكشف عن السيدات الحوامل على نسبة الهيموجلوبين في الدم للكشف على نسبة الأنيميا أثناء متابعة الحمل بصفة مستمرة لأن نسبة الهيموجلوبين تقل أثناء الحمل لانتقاله للطفل أو ضعف السيدات الحوامل بسبب قلة امتصاص الغذاء والعادات الغذائية الخاطئة ومن المفترض أن تكون هناك حملات توعية بشكل مستمر ويتم متابعة الحمل وإجراء الفحوصات والتحاليل في الوحدات الصحية المنتشرة في القري والأرياف. ويتم التدخل الطبي للسيدات التي تعاني بإعطائها أدوية حديد وريدي لرفع نسبة الحديد في الدم.

جدير بالذكر، تتضمن خدمات المبادرة عمل الفحوصات الطبية على الطلاب في قياس "الوزن والطول ونسبب الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ثم تقديم الوصفات الطبية لعلاج الطلاب بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم الفني.

من جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ستتلقى الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي العلاج ضمن المبادرة يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على بياناتهم الخاصة، وذلك لمتابعتهم دوريًا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال عيادات التأمين الصحي بجميع محافظات الجمهورية.

د. ضحي عبده، رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث

في السياق ذاته، تقول الدكتورة ضحي عبده، رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث لـ"البوابة نيوز": الفحص المبكر للطلاب في غاية الأهمية خاصة أن الطلاب التي تعانى من الأنيميا سيعاني من الإرهاق وضعف التحصيل الدراسي مهما ساعدته والدته على المذاكرة والمراجعة ولن يكون معه وعي أو تركيز أما الطفل البدين أو الذي يعاني من السمنة يكون عرضة للإصابة بمجموعة من الأمراض مثل السكر وارتفاع لضغط الدم وللأسف بدأت انتشار الأمراض في الأطفال بدلا من النوع الأول من السكرى إلا بدأ ينتشر النوع الثاني من الكري كظاهرة جديدة بسبب السمنة مع العلم أن النوع الثاني كان يصيب الكبار فقط.

بدوره ذكر الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية: الفرق الطبية التي شاركت في عمليات الفحص تم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، ومكافحة العدوى، علاوة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.