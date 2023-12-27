"الاستثمار الأوروبي" يخصص 20 مليون يورو لتنمية أعمال النساء في موزمبيق

أكد بنك الاستثمار الأوروبي توجيه 20 مليون يورو لدعم وصول رائدات الأعمال إلى التمويل في موزمبيق.

وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن القرض يركز على إتاحته بشروط ميسرة مع التركيز على الأعمال التجارية التي تملكها أو تديرها النساء، والتي توظف عددًا كبيرًا من النساء أو التي تقدم خدمات خاصة للنساء.

وأوضح البيان أن التمويل سيكون متاحًا في عدة قطاعات، بما في ذلك الصناعة التحويلية والنقل والزراعة والصحة والخدمات.

وقال توماس أوستروس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي المسئول عن التنوع والشمول وكذلك العمليات في البلدان الإفريقية: "التمكين الاقتصادي للمرأة ضروري لتنمية الدولة... من خلال الاستثمار في الأعمال التجارية الصغيرة التي تديرها نساء في موزمبيق، يساعدهم بنك الاستثمار الأوروبي في الوصول إلى الفرص الاقتصادية وبناء سبل العيش والحصول على الاستقلال المالي... الاستثمار في هذه الأعمال ليس فقط استثمارًا في هؤلاء النساء، بل هو استثمار في تعليم وصحة أسرهن وفي الوظائف كما يفيد ازدهار المرأة المجتمع والاقتصاد ككل".