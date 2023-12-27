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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ختام فعاليات الدورة التدريبة على أعمال صحة البيئة بالدقهلية

جانب من فعاليات التدريب
جانب من فعاليات التدريب بصحة الدقهلية
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اختتمت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة التدريبة على أعمال صحة البيئة، تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، وفى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة برفع كفاءة مختلف الكوادر فى القطاع الطبى.

استهدفت الدورة رفع كفاءة المراقبين الصحيين حديثي التخرج وتدريبهم على أعمال صحة البيئة والرقابة على مياه الشرب والغسيل الكلوى، إلى جانب معايير الرقابة على أعمال الصرف الصحى والصناعي والمرافق.

كما شارك بالدورة نحو 65 مراقبًا صحيًا من 18 إدارة صحية تابعة، حيث تولى التدريب الدكتور أحمد المكاوى مدير إدارة صحة البيئة بالمديرية علاوة على  مراقبي أوائل صحة البيئة بالمديرية.

وقال الدكتور أحمد المكاوى مدير إدارة صحة البيئة، إن الدورة تناولت التدريب على الطريقة الصحيحة لسحب عينات مياة الشرب طبقًا للمعايير الواردة من وزارة الصحة وكيفية المرور على محطات مياة الشرب والغسيل الكلوى وحمامات السباحة ومحطات معالجة الصرف الصحى فضلًا عن كيفية فحص الشكاوى والإجراءات المتخذة حيالها.

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