مدرب الزمالك يستغل معسكر الإمارات لتصحيح أخطاء اللاعبين

يستأنف فريق الزمالك تدريباته، اليوم الخميس، على ملعب النادي في ميت عقبة، وذلك قبل سفر الفريق إلى الإمارات لخوض بطولتين وديتين في الأيام المقبلة.

وسيشارك الزمالك في البطولة الودية الأولى في الفترة من 18 إلى 24 يناير المقبل، وهى بطولة الوحدة الإماراتي، وستشهد مشاركة 4 فرق، الزمالك، والوحدة الإماراتي، وأم صلال القطري، والاتفاق السعودي وذلك على استاد آل نهيان .

أما البطولة الودية الثانية للزمالك فمن المقرر أن تبدأ في الفترة من 24 يناير إلى 28 يناير، وتقام البطولة بمشاركة فرق وهي، الرجاء المغربي، ووهان الصيني، وأهلي جدة السعودي، والزمالك المصري .

واستقر معتمد جمال على ضم بعض اللاعبين المميزين الشباب من قطاع الناشئين إلي بعثة الزمالك التي ستسافر للإمارات، وذلك من أجل منحهم خبرات اللعب والمشاركة في مباريات قوية، مع سفر جميع لاعبي الزمالك بالفريق الأول باستثناء اللاعبين الدوليين الذين سيشاركون مع المنتخب الوطني الأول في كأس الأمم الأفريقية شهر يناير المقبل.

وسيقوم الجهاز الفني للزمالك باستغلال المباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين والمصابين، بشكل بدني وفني مميز استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز ومباريات الكونفيدرالية الأفريقية عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما سيصحح معتمد جمال الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين في مباريات الفريق محليا وأفريقيا في الفترة الماضية.