تعرف على سبب رفض إدارة الزمالك بيع زيزو في الميركاتو الشتوي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، رفض رحيل نجم الفريق أحمد مصطفى زيزو في شهر يناير المقبل بفترة الانتقالات الشتوية، وذلك لحاجة الفريق للاعب فني وصعوبة تعويضه في الفترة الحالية سواء بلاعبين من مصر أو محترفين من الخارج.

وتلقى النجم أحمد مصطفى زيزو عروضًا مؤخرًا من أكثر من نادٍ بالسعودية، ووصلت العروض لقرابة 8 ملايين دولار، وكان هناك تفكير لمجلس الإدارة بدراسة العروض حال تخطيها 10 ملايين دولار وهو ما لم يحدث، بالإضافة لخوف المجلس من غضب الجماهير البيضاء حال بيع زيزو في شهر يناير، وهو ما جعلهم يقررون استمرار اللاعب ورفض رحيله في يناير .

ومن ضمن الأسباب أيضا التي دفعت مجلس إدارة الزمالك لرفض رحيل أحمد مصطفى زيزو هو رغبة الإدارة في التتويج بالألقاب هذا الموسم، خاصة في بطولتين قريبتين من التحقيق حال خوض لاعبي الزمالك مبارياتهم بروح قتالية عالية والمحافظة على قوام الفريق مع إمكانية ضم صفقات جديدة، وهما الكونفيدرالية الأفريقية والتي تأهل الزمالك فيها لربع نهائي البطولة وهو أحد أكبر المرشحين للفوز باللقب نظرا لتاريخه الكبير في القارة السمراء، بالإضافة لبطولة كأس مصر والتي تأهل الزمالك فيها للمباراة النهائية وتنتظره مباراة أمام الأهلي في شهر مارس المقبل، سواء أقيمت بالقاهرة أو بالإمارات.