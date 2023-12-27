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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الممتاز.. تشكيل طلائع الجيش لمواجهة سموحة

عبد الحميد بسيوني
عبد الحميد بسيوني يعلن تشكيل طلائع الجيش لمباراة سموحة
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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيوني، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء سموحة، والمقرر إقامته في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي :

يسري وحيد -خالد سرحان -أحمد زولا -عبدالرحمن شيكا -جودوين -حميد ماو -محمد شعبان -علي حمدي -أحمد متعب -حسام دقدوق -عمرو طارق .

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من: 
عمرو طارق - السيد أحمد -كريم صلاح -محمد شحاته -مصطفى جابر -موسى ديوارا -محمد دياب - وبول جوليوس.

عبد الحميد بسيوني تشكيل طلائع الجيش لمباراة سموحة الدوري الممتاز الجولة العاشرة مباراة سموحة و طلائع الجيش