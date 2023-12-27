أحمد سامي يعلن تشكيل سموحة لمباراة طلائع الجيش في الجولة العاشرة بالدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة، بقيادة أحمد سامي، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء طلائع الجيش، والمقرر إقامته في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي:

حراسة المرمى:الهاني سليمان.

خط الدفاع: محمد المغربي - أحمد خالد -طارق علاء -محمود وحيد.

خط الوسط: لحسن دهدوه -إسلام جابر - مصطفى ميدو-عمرو قلاوة -دكوا دودو.

خط الهجوم:حسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء: حسن تيمور -بركات حجاج - عبدالرحمن عامر -حسين فيصل- ليادي -شريف رضا - محمد عصام. سعيد مكرونه -مصطفى بدري.