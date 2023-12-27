دورة تدريبية عن "مفهوم الجودة في الخدمات الصحية والمستشفيات" بجامعة أسيوط

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، نظم مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة، اليوم الأربعاء ، دورة تدريبية عن"مفهوم الجودة في الخدمات الصحية والمستشفيات"، تحت إشراف الدكتور إبراهيم محمد إسماعيل مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، والدكتورة أماني الشريف نائب مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، وبحضور الدكتور عاطف فاروق القرن أستاذ بكلية الطب، وجمال الدين عبد الحفيظ المدير الإداري للمركز، وذلك بمقر مركز ضمان الجودة بالمبني الإداري بالجامعة.

أشار الدكتور أحمد المنشاوي، أن الدورة التدريبية تستهدف تنمية المهارات، ورفع الكفاءات، وتنمية قدرات الكوادر البشرية؛ فضلاً عن نقل الخبرات العملية، والتجارب الفعلية لمجالات العمل الصحي، موضحاً أن الإلتزام بمعايير السلامة والأمان للمرضى تعتبر من أهم المعايير التي يركز عليها مركز ضمان الجودة والتأهيل، مشيدا بالدورات التدريبية التي ينظمها المركز، ودورها في تعزيز مهارات العاملين في مجال إدارة الجودة الشاملة.

حاضر خلال الدورة التدريبية: الدكتور إكرام عبدالله عثمان الأستاذ بكلية الطب جامعة أسيوط، وشارك فيها نحو (٢٨) متدرباً من أعضاء هيئة التدريس، وهيئة التمريض، والعاملين بالمستشفيات الجامعية، والعاملين من مختلف كليات، وقطاعات الجامعة، وذلك بمقر مركز ضمان الجودة، بالمبنى الإداري بالجامعة.

وأشارت الدكتورة أماني الشريف، إلي أهمية موضوع الدورة التدريبية والتي تأتي ضمن الخطة التدريبية التي ينظمها مركز ضمان الجودة والتأهيل للإعتماد، وتلقي الضوء على مفهوم الجودة في الخدمات الصحية، وذلك بالمجان لكافة منتسبي الجامعة من العاملين وأعضاء هيئة التدريس، من خلال قامات علمية متميزة، داعيةً كافة المشاركين بضرورة الاستفادة القصوي من موضوع الدورة التدريبية.

حول تفاصيل الدورة التدريبية، أوضح الدكتور إكرام عبدالله، مفهوم الجودة ،وأهمية تقديم الرعاية الصحية المناسبة والضرورية؛ لمن يحتاجها في الوقت المناسب، وبأفضل مستوى، فضلاً عن مناقشة أنظمة سلامة المرضي، دور قادة الرعاية الصحية السلوكية في السلامة ( للأفراد الذين تم خدمتهم)، مفهوم ثقافة السلامة، أهداف سلامة المرضي الدولية، بعض معايير الرعاية الصحية، تعريف الجودة في القطاع الصحي، الأهداف الوطنية لسلامة المرضي بالمستشفيات.

