ads
الأربعاء 27 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

زد يهزم الداخلية بثلاثية ويعتلي صدارة الدوري

زد
زد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اكتسح فريق زد نظيره الداخلية، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.
تقدم شادي حسين بالهدف الأول لفريق زد في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول، قبل أن يضاعف مصطفى زيكو النتيجة لزد مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 66.
وعزز محمد سمير تقدم زد بالهدف الثالث في الدقيقة 73، قبل أن يقلص مهاب ياسر تأخر الداخلية مسجلا هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1.
الفوز رفع رصيد زد للنقطة 19 في صدارة الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 7 نقاط في المركز الـ16.

الداخلية الدوري مصطفي زيكو فريق زد