زد يهزم الداخلية بثلاثية ويعتلي صدارة الدوري

اكتسح فريق زد نظيره الداخلية، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

تقدم شادي حسين بالهدف الأول لفريق زد في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول، قبل أن يضاعف مصطفى زيكو النتيجة لزد مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وعزز محمد سمير تقدم زد بالهدف الثالث في الدقيقة 73، قبل أن يقلص مهاب ياسر تأخر الداخلية مسجلا هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1.

الفوز رفع رصيد زد للنقطة 19 في صدارة الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 7 نقاط في المركز الـ16.