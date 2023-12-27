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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد عادل حكمًا لنهائي السوبر المصري.. والبنا يدير مواجهة تحديد المركز الثالث

حكام مصريين
حكام مصريين
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أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مواجهة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي وفيوتشر للحكم محمد عادل، بينما يقود محمود البنا مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث بين بيراميدز وسيراميكا كليوبترا.

يعاون عادل في المواجهة النهائية المساعدان محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، الحكم الرابع محمد معروف والمساعد الاحتياطي أحمد توفيق طلب، بينما يتواجد محمود عاشور كحكم فيديو "VAR" والحكم المساعد "VAR" يوسف البساطي.

بينما يعاون البنا في مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث المساعدان هاني عبد الفتاح ووائل شعبان، الحكم الرابع أمين عمر والمساعد الاحتياطي سامي هلهل، ويتواجد طارق مجدي كحكم فيديو "VAR" والحكم المساعد "VAR" سمير جمال.

حكام السوبر المصري