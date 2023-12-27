الزمالك يجدد عقدي شيكابالا ويوسف أوباما خلال أيام

يعقد مجلس إدارة الزمالك، جلسة مع قائدي الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا، ويوسف أوباما، خلال الأيام المقبلة وذلك لتجديد تعاقدهما مع الفريق رسميا .

ويتمسك مجلس الزمالك باستمرار الثنائي شيكابالا وأوباما مع الفريق وذلك لحاجة الفريق لهما فنيا، بالإضافة لدورهما الكبير داخل غرفة ملابس الفريق وسيطرتهم على اللاعبين وحل الأزمات لامتلاكهم خبرات كبيرة مع الزمالك في السنوات الماضية .

يستأنف فريق الكرة بالزمالك، غدا الخميس، تدريباته على ملعب النادي في ميت عقبة؛ بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين مدة 7 أيام، بقرار من المدرب معتمد جمال.

ويستعد الزمالك حاليا للمشاركة في دورتين وديتين بالإمارات، الأولى، في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير المقبل بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

والثانية، هي بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير المقبل، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

يتصدر فريق الكرة الأول بالزمالك مجموعته الثانية في كأس الكونفيدرالية الأفريقية برصيد 10 نقاط بعد خوض 4 مباريات، وضمن التأهل رسميا لربع نهائي البطولة.