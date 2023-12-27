ads
الأربعاء 27 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

وفاة الفنان الكوري الجنوبي لي سون كيون الحائز على الأوسكار

لي سون كيون
لي سون كيون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توفى اليوم الفنان الكوري الجنوبي لي سون كيون، الذي اشتهر بدوره في فيلم Parasite الحائز على جائزة الأوسكار، حيث عثر عليه اليوم ميتا فيما يبدو أنه “حادث انتحار” في وسط العاصمة سول، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

ووجدت الشرطة جثة لي سون كيون، الذي يبلغ من العمر 48 عامًا، في سيارة بالقرب من حديقة المدينة.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنهم يعتقدون أن “لي” انتحر، بينما كان يواجه تحقيقًا بشأن الاشتباه في تعاطيه المخدرات.

وتلقت الشرطة في وقت سابق من اليوم، بلاغًا، يفيد أن "لي" غادر المنزل بعد أن كتب مذكرة تشبه رسالة انتحار، وأن سيارته اختفت.

تم نقل جثة “لي” إلى مستشفى جامعة سول الوطنية بعد أن عثرت الشرطة على سيارته بالقرب من متنزه واريونج.

تقول التقارير إن عائلته رفضت تشريح الجثة وسيتم تشييع جثمانه الجمعة المقبل.

الفنان الكوري لي سون كيون حادث انتحار