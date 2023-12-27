وفاة الفنان الكوري الجنوبي لي سون كيون الحائز على الأوسكار

توفى اليوم الفنان الكوري الجنوبي لي سون كيون، الذي اشتهر بدوره في فيلم Parasite الحائز على جائزة الأوسكار، حيث عثر عليه اليوم ميتا فيما يبدو أنه “حادث انتحار” في وسط العاصمة سول، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

ووجدت الشرطة جثة لي سون كيون، الذي يبلغ من العمر 48 عامًا، في سيارة بالقرب من حديقة المدينة.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنهم يعتقدون أن “لي” انتحر، بينما كان يواجه تحقيقًا بشأن الاشتباه في تعاطيه المخدرات.

وتلقت الشرطة في وقت سابق من اليوم، بلاغًا، يفيد أن "لي" غادر المنزل بعد أن كتب مذكرة تشبه رسالة انتحار، وأن سيارته اختفت.

تم نقل جثة “لي” إلى مستشفى جامعة سول الوطنية بعد أن عثرت الشرطة على سيارته بالقرب من متنزه واريونج.

تقول التقارير إن عائلته رفضت تشريح الجثة وسيتم تشييع جثمانه الجمعة المقبل.