" لا يشاهد المباريات" .. جنش يهاجم مدرب المنتخب الوطني

شن محمود جنش حارس فيوتشر، هجومًا ناريًا على مدرب المنتخب الوطني الأول روي فيتوريا، وذلك بعد استبعاده من القائمة التي تستعد لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية يناير المقبل .

وقال جنش في تصريحات صحفية اليوم، مدرب المنتخب لا يشاهد مباريات الدوري خاصة مباريات فيوتشر، اعتقد أنه متفرغ لحضور المناسبات والافتتاحات في مصر وليس المنتخب .

وتابع ، أعتقد أنني لاعب مصري وليس هندي، ومع ذلك لا أنضم للمنتخب، ولا أريد الانضمام مع الجهاز الحالي في ظل اختياراته وقناعاته الحالية.

فاز فيوتشر على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14-13 على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي، بنصف نهائي كأس السوبر المصري مساء الإثنين الماضي .

بينما نجح الأهلي في تخطي فريق سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي الآخر بنتيجة 1-0، ليضرب موعدا مع فيوتشر بالسوبر المصري غدا الخميس .