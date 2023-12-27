ads
الأربعاء 27 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

" لا يشاهد المباريات" .. جنش يهاجم مدرب المنتخب الوطني

جنش حارس فيوتشر
جنش حارس فيوتشر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شن محمود جنش حارس فيوتشر، هجومًا ناريًا على مدرب المنتخب الوطني الأول روي فيتوريا، وذلك بعد استبعاده من القائمة التي تستعد لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية يناير المقبل . 

وقال جنش في تصريحات صحفية اليوم، مدرب المنتخب لا يشاهد مباريات الدوري خاصة مباريات فيوتشر، اعتقد أنه متفرغ لحضور المناسبات والافتتاحات في مصر وليس المنتخب . 

وتابع ، أعتقد أنني لاعب مصري وليس هندي، ومع ذلك لا أنضم للمنتخب، ولا أريد الانضمام مع الجهاز الحالي في ظل اختياراته وقناعاته الحالية.

فاز فيوتشر على بيراميدز  بركلات الترجيح بنتيجة 14-13 على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي، بنصف نهائي كأس السوبر المصري مساء الإثنين الماضي .

بينما نجح الأهلي في تخطي فريق سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي الآخر بنتيجة 1-0، ليضرب موعدا مع فيوتشر بالسوبر المصري غدا الخميس .

محمود جنش فيوتشر روي فيتوريا أيمن مصطفى