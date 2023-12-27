كارول سماحة تحيى حفلًا غنائيًا ضمن الكريسماس ورأس السنة الجديدة

تستعد المطربة اللبنانية كارول سماحة لإحياء حفل غنائي مساء اليوم بلبنان ضمن حفلات الكريسماس ورأس السنة الجديدة، ومن المقرر أن تقدم سماحة مجموعة متنوعة من أغانيها التى تنال إعجاب جمهورها.

يشار إلى أن كارول سماحة طرحت في ألبومها الجديد "الذهبي" الذي أطلقته تحت شعار "حتى تبقى هويتنا واحدة ووحدتنا عربية"، العديد من الرسائل التي تدعو من خلالها إلى حماية الهوية العربية، وتأكيد أهمية الوحدة والتضامن العربي المشترك في مواجهة العديد من التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية طوال السنوات الماضية.

يذكر أن آخر أعمال كارول سماحة فيديو كليب أغنيتها "إجازة"، التى قدمت خلالها جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة. والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد رحيم، وتوزيع سليمان دميان و إخراج بتول عرفة.