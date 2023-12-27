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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ارسال عينة من 109 كيلو حشيش ضبطت بحوزة عاطل بكرداسة للمعمل الكيميائي

ارشيفية
ارشيفية
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام عاطل بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،900 كيلو بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وقررت النيابة إرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها 
كانت النيابة قد طلبت تحريات حول الواقعة كما أمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات 
بداية الواقعة كانت بورود معلومات إلي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمدرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطل بالاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، مُتخذا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،900 كيلو جرام ودراجة نارية دون لوحات معدنية.
بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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