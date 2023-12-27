حامد فارس: القمة المصرية الأردنية تعقد في توقيت حساس للقضية الفلسطينية

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إنّ القمة المصرية الأردنية تأتي في توقيت دقيق وحساس تمر به القضية الفلسطينية، حيث إن مصر والأردن من أكثر الدول المعنية بعدم تصفية القضية الفلسطينية، خاصة أنها تمثل لمصر والأردن قضية مركزية وقضية مصرية أردنية في الأساس.

وأضاف فارس، في مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ثمّة مخططا واضحا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للسعي وبكل قوة إلى تصفية القضية الفلسطينية برمتها على حساب دول جوار فلسطين، وبالتالي، فإن التنسيق والتشاور المصري الأردني يأتي في إطار الحرص على تنسيق وتقوية المواقف المصرية الأردنية وإيجاد دعم دولي حقيقي للعمل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وتنفيذ مبدأ حل الدولتين بما يتوافق مع إقامة دولة فلسطينية عادلة وعدم نجاح إسرائيل في مخططها الشيطاني للعمل على أن يكون هناك تهجيرا قسريا للفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وتابع الخبير في العلاقات الدولية، أن زيارة ملك الأردن لمصر تأتي في إطار الحرص المتنامي والمتراكم الذي سعت إليه الدولة المصرية والدولة الأردنية على مدار الأعوام السابقة، فقد جرى عقد قمم مشتركة مصرية أردنية فلسطينية بأكثر من 5 قمم، وكان أواخر هذه الاجتماعات هو العمل على خفض التصعيد سواء في قمة شرم الشيخ أو في قمة العقبة قُبيل رمضان، وهذا يؤكد بكل قوة أن مصر والأردن في سبيل حرصهما على صناعة السلام في الشرق الأوسط يسعيان إلى تنفيذ مبدأ حل الدولتين.

