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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023

الدولار
الدولار
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واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، قبل أيام من نهاية العام الجاري 2023.


وأبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة كما هي في أخر اجتماع ، للمرة الثالثة علي التوالي خلال 2023


سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها عند البيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها عند البيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك HSBC
وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك HSBC نحو 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الأهلي
سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك قطر الأهلي 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني 30.85 و30.95 جنيها عند البيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي
سعر صرف الدولار في البنك الأهلي الكويتي 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها عند البيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها عند البيع.

أسعار الفائدة أسعار صرف الدولار البنك الاهلى المصرى البنك المركزي البنك المركزى المصرى