جنش: أنقل خبراتي للاعبي فيوتشر ومواجهة الأهلي في السوبر حدث مهم

أكد محمود جنش قائد فريق فيوتشر، على استعداد فريقه لمواجهة الأهلي بنهائي كأس السوبر المصري غدًا على ملعب استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال جنش خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: مباراة نهائي كأس السوبر أمام الأهلي حدث مهم لنا، وأتمنى أن نستطيع تقديم مستوى يليق بنا وبالكرة المصرية.

وتابع: أتمنى أن أساعد زملائي، وبقدر المستطاع أحاول نقل خبراتي للاعبين، سعيد للغاية لوصولنا إلى المباراة النهائية لكأس السوبر، نواجه فريق معروف ليس فقط على مستوى ومصر وأفريقيا بل على مستوى الوطن العربي، رأينا جمهور الأهلي في مباراته الاخيرة يملىء الملعب ولكن نتمنى أن نقدم كرة تليق بنا وبمصر.

وعن ضغط المباريات والبطولات أكد أن هذا الأمر جديد على فريقه مقارنة بالاهلي والزمالك المعتادين على ذلك، مشيرًا بأن لا يوجد مستحيل بكرة القدم.

وعن استعدادات فريقه أكد ان فيوتشر لم يخض أي مباراة مكتمل الصفوص هذا الموسم سوى فقط في ٣ مباريات مشيرًا بأن فريقه في آخر ٣ مواسم يتقدم بشكل مميز ويقدم مستويات عالية.

واختتم كلمته مؤكدًا على رضاه التام عن مايقدمه فيوتشر مؤخرًا مشيدًا بمجهود زملائه بالفريق