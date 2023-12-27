مدرب فيوتشر: مباراة الأهلي في السوبر صعبة

أكد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، على صعوبة مواجهة الأهلي غدًا بنهائي كأس السوبر المصري على ملعب ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال ريكاردو خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء: مباراة الاهلي صعبة، نواجه فريق كان يخوض مباريات بكأس العالم للأندية منذ أيام، فريق لديه أفضل اللاعبين في مصر، نحترمهم كثيرًا ولكن نؤمن أننا نستطيع مواجهتهم.

وبسؤاله عن طريقة اللعب الدفاعية قال: لا نعتمد اللعب بطريقة معينة، في حالة امتلاكنا للكرة نهاجم، والعكس، لدينا استراتيجية سوف نعتمد عليها أمام الأهلي.

وعن الإصابات التي يعاني منها الفريق قال: أحاول إيجاد حلول ولا أبحث عن المشكلات، المتاحين سوف نعتمد عليهم في المباراة.

وأوضح يعرف حجم الأهلي جيدًا مشيرًا بأن المباراة لن تكن سهلة ولكن مودرن فيوتشر يسعى لتحقيق الفوز.

واختتم متحدثًا عن محمود جنش حارس الفريق، مشيرًا بأنه من أفضل اللاعبين الذي قام بتدريبهم خلال مشواره.