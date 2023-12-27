اليمن وروسيا يبحثان مستجدات الأوضاع لإطلاق عملية سياسية شاملة

أكد السفير اليمني لدى روسيا الدكتور أحمد الوحيشي تعاطي المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية مع كافة المبادرات التي من شأنها تحقيق السلام واستعادة مؤسسات الدولة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) أن ذلك جاء خلال لقاء الوحيشي، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف، حيث بحثا مستجدات الوضع في اليمن، ومساعي الأمم المتحدة لإطلاق عملية سياسية شاملة.

وأعرب الوحيشي عن ترحيب اليمن بالبيان الصادر عن المبعوث الأممي ‏إلى اليمن هانس جروندبرد بشأن الجهود المبذولة للتوصل لخارطة طريق برعاية الأمم المتحدة لإنهاء ‏الأزمة اليمنية، والبناء على نتائج جهود السعودية وسلطنة عمان، ووفق المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا.

ومن جهته، جدد المبعوث الروسي موقف بلاده الداعم للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي في سبيل تحقيق السلام في اليمن.