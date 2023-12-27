رئيس جامعة المنوفية يكرم 303 من أعضاء الجهاز الإدارى

قام الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، ضمن فعاليات اليوم الثانى للإحتفال بعيد الجامعة السنوي السابع والأربعين بتكريم 303 من أعضاء الجهاز الإدارى والادارات الفائزة في مسابقة التميز البيئي كما شمل التكريم، أسر العاملين ممن توفوا أثناء الخدمة، والعاملين ممن بلغوا سن المعاش، وتكريم الحاصلين على درجة الدكتوراة من الجهاز الإدارى.

بحضور نائباه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة خدمة المجتمع، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد كبير من العمداء وأعضاء الجهاز الإدارى واسرهم.

في بداية الإحتفال وجه الدكتور أحمد القاصد التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفوزه في الانتخابات الرئاسية، متمنيا لمصر المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الرشيدة، كما وجه التهنئة لجميع منسوبى الجامعة بعيد الجامعة السنوي وقرب بداية العام الميلادى الجديد.

كما وجه القاصد التحية للحضور وأعضاء الجهاز الإداري المكرمين، مؤكدا أن تكريم المتميزين من الجهاز الإدارى يأتي تقديرا لجهودهم ومساهمتهم فى بناء مستقبل الجامعة، وكونهم شركاء فى العديد من الإنجازات والنجاحات التى تحققت علي مدار السنوات الماضية يشهد لها الجميع، موجها لهم خالص الشكر والتقدير علي كل ماقدموه في خدمة الجامعة وتطويرها، مثمنا جهود العاملين ممن وصلوا إلي سن التقاعد وتركوا وراءهم مجموعة من العاملين المدربين لاستكمال المسيرة مرحبا بوجودهم في الجامعة في اي وقت والا ينقطع رابطهم بالجامعة.

وأوضح القاصد أن مجلس الجامعة وافق في جلسته الأخيرة علي إستفادة أبناء العاملين بالجامعة المحالين للمعاش ومن توفوا أثناء الخدمة من تخفيض ١٠% من المصروفات الدراسية بالبرامج الخاصة أسوة بابناء العاملين.

كما تم خلال الحفل ثم عرض عدة أفلام وثائقية لانجازات وأنشطة جامعة المنوفية ونشأتها وعدد الكليات بها بالإضافة إلى خططها التنموية فى مختلف القطاعات، من إعداد وحدة الإنتاج الإعلامي بإدارة الإعلام بالجامعة، وقام بتقديم الحفل الدكتورة دعاء الشاعر.

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