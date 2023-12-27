إصابة شخص سقط به الأسانسير بالدقهلية

أصيب شخص بإصابات متفرقة سقط به مصعد كهربائي "أسانسير" في أحد الأبراج السكنية بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، وجرى نقله لمستشفى المنصورة العام الجديد لتلقي العلاج اللازم.



وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من الأهالي بسقوط مصعد كهربائى " أسانسير" ببرج سكنى بمدينة المنصورة ووجود شخص بداخله .



وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة وقوات الحماية المدنية وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وتم استخراج الشخص المحتجز باامصعد وتبين أنه يدعى فرج ع.ال.ال 42 عامًا، مقيم بمحافظة كفر الشيخ حيث اصيب بإصابات متفرقة وجرى نقله لمستشفى المنصورة العام الجديد لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.