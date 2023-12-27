كولر: مباراة نهائي السوبر صعبة وفيوتشر منافس قوي وهدفنا التتويج باللقب

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق هدفه التتويج بكأس السوبر المصري في مباراة النهائي غدا أمام فريق موردن فيوتشر التي ستقام على استاد محمد بن زايد ‏بمدينة أبوظبي بالإمارات.



وأكد كولر في المؤمر الصحفي الخاص بالمباراة أن الأهلي واجه صعوبات كبيرة في الفترة الماضية بسبب كثرة المباريات القوية التي ‏خاضها الفريق وضيق الفترة الزمنية بين المواجهات .

وأضاف أنه عقب مباراة سيراميكا كليوباترا في ‏نصف نهائي كأس السوبر خاض الأهلي خاض وحدة تدريبية فقط أمس واليوم يخوض مرانًا خفيفًا ‏استعدادًا للنهائي.‏



وتابع المدير الفني للأهلي: شاهدنا فريق مودرن فيوتشر خلال محاضرة بالفيديو مع ‏اللاعبين ودرسنا كل شيء؛ للوقوف على كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة ونسعى إلى إضافة ‏لقب جديد ونعلم أننا سنواجه منافسًا قويًا غدًا، وليدنا من الخبرات التي تساعدنا في التعامل مع ‏توالي وضغط المباريات.

وأوضح كولر أنه لا يوجد لديه أي مخاوف من شدة المباريات التي خاضها الأهلي في ‏المرحلة الماضية وتأثيرها على العامل البدني في نهائي الكأس غدًا، مشيرًا إلى أن لاعبي ‏الفريق اعتادوا على خوض مباريات في وقت زمني قصير، وخلال مباراة سيراميكا أدى ‏لاعبو الفريق بشكل جيد على المستوى البدني للدقائق الأخيرة من المباراة.‏

وأشار المدير الفني إلى أنه لم يضع تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة فيوتشر، وسيحسم ‏قراره وفقا لحالة اللاعبين. لأن مشاركة أي لاعب تتوقف على المنافس بجانب الأمور التكتيكية الخاصة ‏بكل مباراة وعلى حالة اللاعب ومن يجتهد يحصل على فرصته، ومن لا يشارك عليه أن ‏يقاتل لاستعادة مستواه، والمنافسة بين اللاعبين بشكل عام مطلوبة في كرة القدم، ولا يوجد ‏مكان محجوز لأي لاعب في التشكيل.‏

وتطرق كولر للحديث عن الإصابات داخل صفوف الفريق قائلًا إن الأهلي يمتلك جهازا طبيا ‏على أعلى مستوى، وأي نسبة شك في إصابة أي لاعب، يكون القرار الفني عدم مشاركته ‏أو المجازفة به، وذلك في ضوء التشاور بين الجهاز الفني والجهاز الطبي ومع ضغط المباريات يوجد شكوى طبيعية نتيجة كدمات أو ألم خفيف، وهو أمر ‏متوقع، ولكن لا يوجد لاعب يشارك مع الأهلي مع وجود نسبة شك في عدم جاهزيته.‏

‏ وأشاد مارسيل كولر باللاعب أحمد نبيل كوكا، مؤكدا أنه لاعب يمتلك قدرات خاصة أظهرها خلال مشاركته ‏في كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرا بالسعودية.‏

واختتم مارسيل كول حديثه بالتأكيد على ‏أن ضيق الوقت ما بين المباريات لا يسمح للجهاز الفني بالتعامل مع إهدار الفرص بالشكل الكافي، ‏وأنه دائما ما يتحدث مع لاعبيه عن التركيز والثقة أمام المرمى للتسجيل، مع تجديد دوافعهم للفوز ‏بالبطولات وإسعاد الجماهير.‏