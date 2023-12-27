حريق هائل بمخزن فايبر بإحدى قرى الدقهلية

شب حريق هائل في مخزن فايبر بقرية ميت مجاهد التابعة لمركز دكرنس فى محافظة الدقهلية، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه قبل امتداده إلى المبانى المجاورة فيما لم يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من أهالي قرية ميت مجاهد التابعة للمركز بنشوب حريق هائل في مخزن فايبر بالقرية.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحريق شب في مخزن فايبر ملك المواطن أحمد السيد مجاهد فيما تم السيطرة على الحريق قبل امتداده المبانى المجاورة .

فيما أسفر الحريق عن احتراق محتويات المخزن بالكامل ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح .

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.