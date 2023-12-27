أحمد سيد غريب يقود هجوم الداخلية أمام زد في الدوري

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لفريق الداخلية التشكيل الذي يخوض به فريقه لمواجهة نظيره زد التي تقام بعد قليل على ملعب المقاولون العرب في الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.



وجاء تشكيل الدخلية كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: محمد عطوه - كريم يحيى - ايهاب سمير - أحمد عماد

خط الوسط: ألان كيامبادي - محمود حسونة - محمود عبد العزيز - مهاب ياسر

خط الهجوم: علي محمد الزهدي - أحمد سيد غريب

وخاض فريق الداخلية 9 مباريات في الدوري حصد 7 نقاط يحتل بها المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ويدير لقاء زد ضد الداخلية، السيد شعبان حكما للساحة ويعاونه كلا من محمد عزازي مساعد أول وأحمد رشدي مساعد ثاني ومصطفي الشهدي حكما رابعا وعبدالعزيز السيد حكم فيديو ومحمود ناصف حكم فيديو مساعد.