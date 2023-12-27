تعيين الدكتور محمد أحمد خليل رئيسا لقسم جراحة القلب والصدر بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوى، رئيس جامعة أسيوط؛ قرارًا بتعيين الدكتور محمد أحمد خليل سلامة الأستاذ بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب بالجامعة رئيسًا لمجلس قسم جراحة القلب والصدر بالكلية، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وتقدم الدكتور المنشاوي؛ بالتهنئة إلى الدكتور محمد أحمد خليل متمنياً له دوام التوفيق، ومواصلة العمل بروح الفريق؛ في إطار من التكامل، والتعاون بين مختلف الأقسام الطبية، ووفق خطة، ورؤية مستقبلية؛ تواكب متطلبات الجامعة؛ بشأن الارتقاء بالمنظومة الصحية، والطبية، ووضع الضوابط اللازمة؛ لسير العمل على الوجه الأكمل.