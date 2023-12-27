سيطرة مصرية على التصنيف العالمي لرجال الإسكواش

أعلن الاتحاد الدولى لمحترفين الإسكواش "PSA" آخر تصنيف عالمي خلال عام 2023، وشهد ترتيب اللاعبين المصريين فى التصنيف سيطرة على قائمة الـ"توب تين".

حيث احتل البطل المصرى على فرج صدارة التصنيف العالمى لمحترفين الإسكواش للأسبوع الـ 30 على التوالى والـ188 له على قمة التصنيف خلال مسيرته الاحترافية.

التصنيف العالمي لرجال الإسكواش





وجاء تصنيف اللاعبين المصريين فى التصنيف العالمى كالتالى:

1- علي فرج

4- مصطفى عسل

6- كريم عبد الجواد

7- مازن هشام

9- طارق مؤمن

12- يوسف سليمان

15- فارس دسوقى

16- علي أبو العينين

17- محمد الشربينى

22- يوسف إبراهيم

31- محمد أبو الغار

32- عمر مسعد

39- كريم الحمامى

43- يحيى النوسانى

60- علي حسين

61- إبراهيم القبانى

71- ياسين الشافعى

73- مازن جمال

75- سيف الشناوى

79- محمد زكريا

110- كريم التركى

118- محمد ناصر

119- خالد لبيب.