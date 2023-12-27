وفد اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي يزور مدينة الإنتاج الإعلامي

استقبلت مدينة الإنتاج الإعلامي برئاسة عبد الفتاح الجبالي، وفدًا إعلاميًا رفيع المستوى، من الدول الأعضاء بالاتحاد للتعرف عن قرب على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية الضخمة التي تملكها المدينة وما تضمه من استديوهات ينطلق منها العديد من القنوات الفضائية العربية والمصرية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين المدينة، والاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي.

ويأتي ذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها الوفد حاليًا لجمهورية مصر العربية لحضور دورة تدريبية في " اكاديمية الأوقاف الدولية".

هذا وقد استهل الوفد زيارته للمدينة بمشاهدة فيلم تسجيلي يبرز تاريخ مدينة الإنتاج الإعلامي ومراحل التطور الذي شهدته وخاصة في الأونة الأخيرة، حتي أصبحت واحدة من أكبر الكيانات الإعلامية والاقتصادية في الشرق الأوسط، بعد ذلك قام الوفد بعمل جولة تفقدية شملت عدد من المراكز العلمية والفنية بالمدينة حيث زاروا مركز إحياء التراث السمعي والبصري والذي يتم من خلاله الحفاظ علي الكنوز المصورة من الأفلام القديمة، وحمايتها من التهالك وحفظها للأجيال القادمة.

كما زاروا مركز التدريب والتطوير بالمدينة UP SKILL، واستمعوا إلي شرح من القائمين بالإشراف عليه إلي طريقة عمل المركز، وشاهدوا أيضًا أستديو الصوت الذي يتم من خلاله تطبيق أحدث نظم التسجيل الصوتي، وفي نهاية الجولة توجه الوفد إلي مناطق التصوير المفتوحة واطلعوا علي الاستعدادات الجارية في الفترة الحالية لاستقبال تصوير العديد من الأعمال الفنية.

وقد أشاد أعضاء الوفد بما شاهدوه من الإمكانيات الفنية والعلمية وكذلك الخبرات البشرية التي تملكها المدينة والتي تضعها في مصاف المدن الإعلامية الكبرى في عالمنا العربي والإسلامي.

وتجدر الإشارة إلي ان المدينة كانت قد وقعت بروتوكول مع الاتحاد للتعاون في العديد من المجالات، ذات الاهتمام المشترك ومنها تدريب الإعلاميين التابعين للاتحاد وخاصة في مجال العمل الإذاعي والتلفزيوني وكذلك فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال الإنتاج، والاستفادة من إمكانات مدينة الإنتاج الضخمة في هذا الشأن.